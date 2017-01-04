Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Убийца российского посла готовился несколько месяцев

4 января 2017, 07:57

В октябре неоднократно задавался запрос в интернет поиск данных о Карлове.


В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа – ред.) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата, сообщает Агентство Анадолу.

Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.

Эксперты изучили данные компьютера адвоката Серкана О., выяснив, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Следователи пытаются выяснить с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ.

Напомним, 19 декабря посол РФ в Турции был убит в Анкаре. В рамках расследования покушения на посла России задержаны 9 человек.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: Агентство Анадолу

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код