Убийца российского посла готовился несколько месяцев





Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.





Эксперты изучили данные компьютера адвоката Серкана О., выяснив, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.





Следователи пытаются выяснить с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ.



