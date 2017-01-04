Убийца российского посла готовился несколько месяцев
4 января 2017, 07:57
В октябре неоднократно задавался запрос в интернет поиск данных о Карлове.
В ходе расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова выяснилось, что через компьютер адвоката Серкана О. (бывший сосед по комнате убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа – ред.) еще в октябре 2016 года собиралась информация о действиях российского дипломата, сообщает Агентство Анадолу.
Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена.
Эксперты изучили данные компьютера адвоката Серкана О., выяснив, что в октябре пользователь неоднократно задавал в интернет поиск данных о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.
Следователи пытаются выяснить с кем именно в это время встречался убийца Алтынташ.
Напомним, 19 декабря посол РФ в Турции был убит в Анкаре. В рамках расследования покушения на посла России задержаны 9 человек.
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Фото: Агентство Анадолу
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