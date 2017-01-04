Землетрясение магнитудой 4.9 зафиксировано в 476 км от Алматы
4 января 2017, 08:06
Энергетический класс землетрясения 11.1.
4 января в 07:04:01 по времени Астаны зафиксировано землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Эпицентр землетрясения расположен в 476 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.1.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 42.03° с.ш. 82.48° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: Амител
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