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132 преступника сбежали из тюрьмы на Филиппинах

4 января 2017, 08:31

Ранения получил один сотрудник тюрьмы.


Неизвестные атаковали тюрьму на Филиппинах и организовали побег более 130 преступников, сообщает ТАСС.

Нападение произошло в провинции Котбато на юге Филиппин. Ранения получил один сотрудник тюрьмы.

В настоящее время идет операция по поиску беглецов.

Фото: Dondi Tawatao

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