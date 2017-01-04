132 преступника сбежали из тюрьмы на Филиппинах
4 января 2017, 08:31
Ранения получил один сотрудник тюрьмы.
Неизвестные атаковали тюрьму на Филиппинах и организовали побег более 130 преступников, сообщает ТАСС.
Нападение произошло в провинции Котбато на юге Филиппин. Ранения получил один сотрудник тюрьмы.
В настоящее время идет операция по поиску беглецов.
Фото: Dondi Tawatao
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