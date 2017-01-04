Гутерреш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий

"Чудес не бывает…, и единственный способ для нас достичь наших целей — работать как команда", — заявил новый генсек ООН в свой первый рабочий день.





"Это требует большого количества усилий от нас, а также серьезного диалога с государствами-членами (ООН — ред.), также чтобы преодолеть разногласия, которые по-прежнему существуют в организации", — приводятся в опубликованном на сайте ООН релизе слова Гутерреша.





Он добавил, что очень важно признавать как достижения, так и изъяны и неудачи организации.