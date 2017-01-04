Гутерреш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий
4 января 2017, 08:40
Очень важно признавать как достижения, так и изъяны и неудачи организации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости диалога с членами организации для преодоления разногласий, которые по-прежнему существуют внутри ООН, сообщает РИА Новости.
"Чудес не бывает…, и единственный способ для нас достичь наших целей — работать как команда", — заявил новый генсек ООН в свой первый рабочий день.
"Это требует большого количества усилий от нас, а также серьезного диалога с государствами-членами (ООН — ред.), также чтобы преодолеть разногласия, которые по-прежнему существуют в организации", — приводятся в опубликованном на сайте ООН релизе слова Гутерреша.
Он добавил, что очень важно признавать как достижения, так и изъяны и неудачи организации.
Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения реформ в отношении системы развития ООН. Гутерреш также добавил, что организации необходимо постараться и освободиться от "смирительной рубашки демократии".
Напомним, Антониу Гутерреш из Португалии стал 1 января генсеком ООН. В послужном списке девятого генерального секретаря всемирной организации работа премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала и верховным комиссаром ООН по делам беженцев.
Фото: AP Photo
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