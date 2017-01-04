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Гутерреш призвал членов ООН к диалогу для преодоления разногласий

4 января 2017, 08:40

Очень важно признавать как достижения, так и изъяны и неудачи организации.


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости диалога с членами организации для преодоления разногласий, которые по-прежнему существуют внутри ООН, сообщает РИА Новости.

"Чудес не бывает…, и единственный способ для нас достичь наших целей — работать как команда", — заявил новый генсек ООН в свой первый рабочий день.

"Это требует большого количества усилий от нас, а также серьезного диалога с государствами-членами (ООН — ред.), также чтобы преодолеть разногласия, которые по-прежнему существуют в организации", — приводятся в опубликованном на сайте ООН релизе слова Гутерреша.

Он добавил, что очень важно признавать как достижения, так и изъяны и неудачи организации.

Кроме того, он подчеркнул необходимость проведения реформ в отношении системы развития ООН. Гутерреш также добавил, что организации необходимо постараться и освободиться от "смирительной рубашки демократии".

Напомним, Антониу Гутерреш из Португалии стал 1 января генсеком ООН. В послужном списке девятого генерального секретаря всемирной организации работа премьер-министром Португалии, председателем Социалистического интернационала и верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Фото: AP Photo

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