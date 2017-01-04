Кыргызстан: на клуб в Стамбуле напал не наш гражданин

Власти Кыргызстана исключают причастность гражданина страны к нападению в новогоднюю ночь на ночной клуб в Стамбуле , передает , передает Русская служба ВВС





Человек, изображение паспорта которого ходит в соцсетях и СМИ, не имеет отношения к произошедшему в Стамбуле. Мужчина был допрошен киргизскими агентами и службой безопасности Турции. Киргизские власти говорят, что турецкие коллеги не связывались с ними по этому поводу. Представитель киргизской государственной регистрационной службы Таирбек Сарпашев сообщил, что его ведомство начало собирать сведения об этом человеке после того, как сообщения о нем появились в СМИ.





Турецкие власти не сообщают, когда и где были сделаны эти снимки подозреваемого. Тем временем турецкие СМИ заявили, что человек, которого разрабатывает полиция, якобы родом из Средней Азии. По их сообщениям, он снимал квартиру в центре города Конья вместе с женщиной, предположительно женой, и двумя детьми, которые были задержаны полицией.





Обученный солдат?





По мере появления более подробной информации о стрельбе в ночном клубе Стамбула кажется все более вероятным, что, в отличие от большинства атак во Франции и Германии прошлым летом, убийца имел хоть какую-то военную подготовку. Злоумышленник прибыл на место преступления с несколькими полными обоймами для штурмовой винтовки. Каждая такая обойма вмещает 30 патронов.





Он отстрелял более ста патронов, стреляя без разбора по посетителям клуба и добивая раненых. Нападение началось с убийства охранника на входе в клуб. Стрельба, как сообщается, продолжалась около семи минут. Некоторые источники предполагают, что полицейские собрали информацию об этом человеке на основании его звонков на мобильный телефон таксиста, отвезшего злоумышленника в ночной клуб.





Однако пока нет никаких официальных подтверждений этой информации. Турецкие власти не предоставляют никаких подробностей розыскной операции.





Единственное официальное заявление было сделано в понедельник заместителем премьер-министра Нуманом Куртулмушем, сообщившим, что у властей есть отпечатки пальцев и общее описание подозреваемого. Он пообещал идентифицировать злоумышленника в ближайшее время.





Напомним, неизвестный открыл стрельбу в ночном клубе Стамбула в ночь на первое января. В результате 39 человек погибли и около 70 получили ранения. Власти сейчас пытаются понять, связан ли нападавший на клуб с экстремистами, устроившими стрельбу и взрыв в аэропорту имени Ататюрка в июле.





В ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле были убиты:

11 граждан Турции

7 граждан Саудовской Аравии

3 гражданина Ирака

3 гражданина Ливана

по 2 гражданина Иордана, Индии и Марокко

по одному гражданину Германии, Израиля, Сирии, Туниса, Франции/Туниса, Бельгии, Кувейта, Канады и России.





Считается, что за июльским нападением стоит экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран. Эта же группировка взяла на себя ответственность и за стрельбу в ночном клубе. Ранее лидеры ИГ призвали своих сторонников совершать нападения на различные объекты в Турции в качестве мести за ее участие в военной операции в Сирии. Турция участвует в боях на территории Сирии с августа, проводя операции против ИГ и курдских формирований.





Фото : AP



