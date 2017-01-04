Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Во Вьетнаме из живота мужчины извлекли забытые 18 лет назад ножницы

4 января 2017, 09:13

Обычно количество хирургических инструментов до и после операции подсчитывается, но иногда бывают ошибки.


Во Вьетнаме врачи извлекли медицинские ножницы из живота 54-летнего пациента. Оказалось, что инструмент был забыт в теле мужчины во время операции 18 лет назад, передает Русская служба ВВС.

Недавно Ма Ван Нхата пострадал в дорожной аварии. Для постановки диагноза ему сделали ультразвуковое обследование, в ходе которого и были случайно обнаружены ножницы. По всей видимости, врачи, проводя операцию в 1998 году, также после автокатастрофы, случайно оставили 15-сантиметровый инструмент в животе пациента.

Операция по извлечению ножниц из его живота длилась около трех часов. Ма Ван Нхат, по его словам, не испытывал все эти годы никаких неудобств. Лишь недавно его начали беспокоить боли в животе, не проходившие после приема обезболивающих.

За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам.

Фото bbci.co.uk

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код