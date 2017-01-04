Во Вьетнаме из живота мужчины извлекли забытые 18 лет назад ножницы

Обычно количество хирургических инструментов до и после операции подсчитывается, но иногда бывают ошибки.

Во Вьетнаме врачи извлекли медицинские ножницы из живота 54-летнего пациента. Оказалось, что инструмент был забыт в теле мужчины во время операции 18 лет назад , передает , передает Русская служба ВВС





Недавно Ма Ван Нхата пострадал в дорожной аварии. Для постановки диагноза ему сделали ультразвуковое обследование, в ходе которого и были случайно обнаружены ножницы. По всей видимости, врачи, проводя операцию в 1998 году, также после автокатастрофы, случайно оставили 15-сантиметровый инструмент в животе пациента.





Операция по извлечению ножниц из его живота длилась около трех часов. Ма Ван Нхат, по его словам, не испытывал все эти годы никаких неудобств. Лишь недавно его начали беспокоить боли в животе, не проходившие после приема обезболивающих.





За эти годы ножницы покрылись ржавчиной и прилипли к внутренним органам.



