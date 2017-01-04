Как актюбинских девушек вербуют в виртуальный порнобизнес

По словам Анели Ислямовой, она работает веб-моделью видеочата. Между собой эту работу девушки называют «вебкам». С несколькими другими девушками Анеля оборудовала себе в подвале двухквартирного дома студию. Она представляет собой комнату, обставленную так, чтобы выглядеть как два разных помещения с кроватью и диваном. В этом своеобразном офисе девушки ходят в нижнем белье. Суть их деятельности проста. Анеля связывается в специальном видеочате с иностранцами и, постепенно раздеваясь, выполняет желания своего собеседника за деньги.





- Работа вебкам очень схожа с работой обычного психолога. Мы помогаем мужчинам разрешить их психологические проблемы, связанные с интимной жизнью, разобраться в их эротических фантазиях и желаниях. Ведь всем им, как правило, чего-то в жизни не хватает. Зачастую всего лишь простого человеческого общения именно с девушкой. Да и неплохие деньги платят за подобный психоанализ. В первый вечер я заработала около 25$. А сейчас эта сумма постоянно растет, - рассказала Анеля.





На вопрос, кто ее собеседники в чате, Анеля Ислямова отвечает довольно подробно.





- Мужчин в моем чате можно поделить на два типа: самцы и одиночки. Желания самцов удовлетворить бывает проще всего, так как они сами тебе обо всем охотно расскажут да еще во всех подробностях. С ними обычно бывает все ясно. А вот со вторым типом все гораздо сложнее. Но зато это самый доходный тип! Как правило, у таких клиентов имеются весьма необычные и своеобразные фантазии, которые в реальной жизни им просто не с кем даже обговорить, несмотря на то, что у большинства из них есть обручальное кольцо.





Со слов Анели Ислямовой, иногда нужно переходить рамки приличия. Но это в редких случаях, потому что за запрос подобных действий необходимо очень много платить. И не каждому такое по карману. Однако именно из-за этого очень часто ее коллег называют девушками легкого поведения.





- Не знаю, почему, но эту профессию любят преподносить с дурной стороны, сравнивая чуть ли не с работой обычной проститутки. Лично у меня имеется высшее образование, и вообще я с самого детства и по сей день занимаюсь танцами и изучением иностранных языков.





Девушка осуждает тех, кто, ничего не понимая, критикует подобных ей людей. По ее словам, она уже давно хочет уехать жить за рубеж.





- Реальность такова, что наше общество к этому не готово, ибо любая фотомодель, как и танцующая в клубе девочка, приравнивается к самой настоящей проститутке, чего нельзя сказать о зарубежных странах, в которые я все больше и больше хочу перебраться.





Корреспондент «АТ» решил написать столь странным работодателям на популярном сайте «OLX». Представившись девушкой, журналист попросил устроить его на работу. Ответ не заставил себя долго ждать. Работодатель назвался Олегом. Попросил скинуть фото и поинтересовался, знает ли девушка английский язык. Как оказалось, это главный критерий приема на работу.





Номер, на который был зарегистрирован ватсап нашего собеседника, оказался российским «МТС». Однако, как выяснилось позже, находился Олег в Актобе.





«Мы предоставим Вам место и оборудование. Вы своего рода работаете на себя в арендованном месте, в рамках договоренности и определенных правил», – гласило первое сообщение работодателя Олега. «Мы не ищем девушек модельной внешности, главное опрятный (приличный) внешний вид и коммуникабельность». «Для того, чтобы начать работать, вы должны связаться с нашим онлайн-оператором. Он оперативно ответит на ваши вопросы, расскажет нюансы работы и в случае обоюдного согласия он же вас и зарегистрирует. Если же не боитесь, можем встретиться лично».





По словам Олега, в последнее время зарубежные собеседники очень часто хотят насладиться красотой азиатских лиц.





Но не только девушки могут заработать много денег с помощью вебкам-бизнеса. По словам Олега, прекрасный пол - всего лишь самая распространенная ветвь этого бизнеса. Существуют еще и мужские веб-конференции, в которых собеседниками выступают взрослые женщины. Однако в нашем городе, принимают только обаятельные модели, носящие юбки.



