Серийный убийца Чарльз Мэнсон попал в больницу

Серийный убийца Чарльз Мэнсон, который отбывает пожизненное заключение в одиночной камере калифорнийской тюрьмы, попал в больницу за пределы пенитенциарного заведения , передает , передает Лента.ру со ссылкой на газету Los Angeles Times.





Знакомый с ситуацией источник сообщили изданию, что заключенный тяжело болен. Правда, чем именно, неизвестно. В Управлении исправительными и реабилитационными учреждениями отказались от комментариев, сославшись за законы, согласно которым данные о состоянии здоровья осужденных носят сугубо личный характер и не подлежат разглашению.





Он считается культовым злодеем XX века, организовавшим религиозно-террористическую секту под названием "Семья Мэнсона". До этого провёл за решёткой 18 лет за грабёж, изнасилования, сутенёрство, подделку казначейских чеков. За примерное поведение был досрочно освобождён 21 марта 1967 года. Он исповедовал свою философию. Заключалась она в том, что Сатана должен примириться с Христом, а после этого они вместе будут судить человечество.





В 1969 году Чарльз Мэнсон в Лос-Анджелесе вместе с членами своей коммуны убил жену кинорежиссера Романа Поланского актрису Шэрон Тэйт, а также четырех ее друзей. Шарон Тэйт была на 9 месяце беременности. Ей нанесли 16 ножевых ударов, распороли живот и разрезали груди. Аналогичная участь постигла и её гостей. Все они были зверски убиты. Уходя, бандиты написали на двери слово "свиньи". Они не знали, чей это дом. Выбрали его случайно, чтобы разжиться деньгами. Лишь на следующий день узнали из новостей, кого убили.





Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше. Вместе с тремя сообщниками его приговорили к смертной казни, однако в 1972 году в Калифорнии высшая мера наказания была временно отменена, и Мэнсону дали пожизненное.





В начале 2015 года сообщалось, что 80-летний Чарльз Мэнсон в очередной раз решил стать отцом и передать на волю свою сперму, чтобы провести искусственное оплодотворение его теперешней жены Афтон Бертон. Женщина на 54 года младше своего мужа и является его фанаткой. Они поженились в 2014 году в тюрьме, а год спустя Бертон принялся настаивать на рождении совместного ребенка. Заключенному запрещены свидания, поэтому пара пошла на такой шаг.









Актриса Шарон Тэйт









Чарльз Мэнсон арестован









Афтон Элейн Бертон, жена Чарльза Мэнсона



