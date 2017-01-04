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Пять авиарейсов задержано в аэропорту Алматы

4 января 2017, 09:41

В настоящий момент в аэропорту вертикальная видимость составляет 375 м, горизонтальная 50 м.


По состоянию на 03/01/17 - 04/01/17 08:00 ч в Международном аэропорту Алматы задержаны 5 авиарейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

1. KC863 Алматы-Актобе - позднее прибытие самолета авиакомпании Эйр Астана
2. SU1941 Алматы-Москва - позднее прибытие самолета авиакомпании Аэрофлот
3. KC631 Алматы-Астана-Бангкок - позднее прибытие самолета авиакомпании Эйр Астана
4. DV706 Алматы-Шымкент - позднее прибытие самолета авиакомпании SCAT
5. OZ578 Алматы-Сеул - позднее прибытие самолета авиакомпании Азиана эйрлайнз

Отмененных рейсов нет.
В настоящий момент в аэропорту Алматы вертикальная видимость составляет 375 м, горизонтальная 50 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.



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