Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Внесены изменения в правила определения размера вреда, причиненного авто при ДТП

4 января 2017, 09:48

В частности, установлена минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт.


Постановлением Правления Национального Банка РК от 28 октября 2016 года внесены изменения и дополнения в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству, сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению 10-1 к Правилам.

Данное приложение изложено в следующей редакции:

Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяется произведением показателей, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4, на значение месячного расчетного показателя (МРП), установленного законодательством республики на соответствующий финансовый год.

Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества независимых государств (СНГ)




Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств производства стран СНГ



Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту автобусов, грузовых и специальных транспортных средств



Определение стоимости нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту мототехники



Класс транспортных средств



Напомним, с 5 апреля 2016 года оценка причиненного ущерба авто проводится по единым правилам страховыми компаниями.
После введения правил, наделяющих страховые компании правом проводить первичную оценку вреда при ДТП, потребители должны внимательно ознакомиться с актом осмотра, составляемым страховой компанией, поскольку этот документ ляжет в основу для определения размера причиненного ущерба.

Страховая компания должна представить отчет в течение 10 рабочих дней. Страхователь же должен либо принять, либо не согласиться с представленным актом в течение 3-х рабочих дней после его получения.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код