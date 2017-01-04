Внесены изменения в правила определения размера вреда, причиненного авто при ДТП

Так, установлено, что минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению 10-1 к Правилам.

Данное приложение изложено в следующей редакции:

Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяется произведением показателей, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4, на значение месячного расчетного показателя (МРП), установленного законодательством республики на соответствующий финансовый год.





Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества независимых государств (СНГ)



