Внесены изменения в правила определения размера вреда, причиненного авто при ДТП
4 января 2017, 09:48
В частности, установлена минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт.
Постановлением Правления Национального Банка РК от 28 октября 2016 года внесены изменения и дополнения в Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству, сообщает Zakon.kz.
Так, установлено, что минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства определяется согласно приложению 10-1 к Правилам.
Данное приложение изложено в следующей редакции:
Минимальная стоимость одного нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяется произведением показателей, указанных в таблицах 1, 2, 3 и 4, на значение месячного расчетного показателя (МРП), установленного законодательством республики на соответствующий финансовый год.
Стоимость нормо-часа на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств иностранных моделей в МРП (включая автомобили иностранных моделей, произведенные на территории стран Содружества независимых государств (СНГ)
Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту транспортных средств производства стран СНГ
Стоимость нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту автобусов, грузовых и специальных транспортных средств
Определение стоимости нормо-часа по техническому обслуживанию, ремонту мототехники
Класс транспортных средств
Напомним, с 5 апреля 2016 года оценка причиненного ущерба авто проводится по единым правилам страховыми компаниями.
После введения правил, наделяющих страховые компании правом проводить первичную оценку вреда при ДТП, потребители должны внимательно ознакомиться с актом осмотра, составляемым страховой компанией, поскольку этот документ ляжет в основу для определения размера причиненного ущерба.
Страховая компания должна представить отчет в течение 10 рабочих дней. Страхователь же должен либо принять, либо не согласиться с представленным актом в течение 3-х рабочих дней после его получения.
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