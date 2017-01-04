Преимущества деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые

Жайынбаева Данара Муратовна,

магистр юридических наук

Институт недействительности сделок является одним из самых динамичных и широко применяемых в гражданско-правовых отношениях.

В этой связи в Концепции правовой политики РК, в качестве одного из направлений дальнейшего развития отечественного гражданского права указывается на необходимость совершенствования института признания сделок недействительными.

В реализацию указанного положения Концепции правовой политики РК, а также в целях повышения уровня защищенности участников договорных отношений от возможной судебной волокиты, упрощения порядка пресечения очевидных правонарушений, законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства», разработанным Министерством юстиции, предлагается деление сделок на ничтожные и оспоримые.

Так, под ничтожной сделкой понимается сделка, недействительность которой признается в силу предписания закона, независимо от признания ее недействительной в судебном порядке, в то время как оспоримая сделка признается недействительной в силу признания ее таковой судом.

Такой подход сопровождается установлением презумпции оспоримых сделок. Иными словами, всякая сделка будет считаться оспоримой, кроме случаев, когда законодатель прямо предусматривает ничтожность сделки.

Ничтожной является такая сделка, недействительность которой очевидна и без особых доказательств, оспоримая же сделка трудно распознается, и ее недействительность не может быть выявлена без представления и оценки необходимых доказательств.

Для правоприменительной практики характерны споры, в которых сторона, не желающая сохранять силу сделки, ссылается на какой-либо формальный дефект, заложенный при ее заключении, и признает сделку недействительной, от чего страдает другая сторона (зачастую добросовестно исполнившая свои обязательства по спорной сделке).

В целях недопущения нарушения прав контрагентов и использования института ничтожности в недобросовестных целях законопроектом предусматривается положение об установлении недействительности сделки судом в случае возникновения спора о ничтожности сделки между ее сторонами.

С практической точки зрения важно, чтобы некоторые, строго определенные сделки не подвергались специальной судебной процедуре признания их недействительными, поскольку, как указывалось выше, ничтожность сделки может быть настолько явной, что необходимость производить какие-то дополнительные процедуры для констатации данного факта отсутствует.

Если суд, рассматривающий дело о нарушении обязательства, усмотрит, что сделка, на основании которой оно возникло, является ничтожной, и при этом в отношении данной сделки в суде никогда не ставился вопрос о факте ее недействительности, суд не должен применять санкции к нарушителю обязательства. Суд в этом случае должен проигнорировать такое обязательство, т.к. оно возникло из недействительной сделки.

Достаточной правовой реакцией на такие сделки является игнорирование последствий, на которые они были направлены. Такой подход позволит с одной стороны обеспечить защиту собственников имущества от сделок, ставших следствием неправомерных деяний, а с другой - упростить процедуры разрешения споров.

При этом следует иметь в виду, что в настоящее время в гражданском законодательстве (ГК, Закон «Об АО», «О внутреннем водном транспорте», «О недрах и недропользовании» и др.) используются следующие формулировки: «недействительна сделка…», «признается недействительной сделка…», «сделка является недействительной…» и т.д.

В отношении такого рода сделок одни суды исходят из того, что сделка, на которую ссылается сторона, никем не оспорена, в установленном порядке не признана недействительной, после чего принимают такую сделку в качестве доказательства и разъясняют право на подачу самостоятельного иска о признании этой сделки недействительной.

Итог - искусственно создаваемая волокита в судебной системе. Другие же суды, напротив, правомерно оценивают ничтожную сделку в качестве таковой и игнорируют ее правовые последствия.

Наличие широкого перечня недействительных сделок, сконструированных без четкой законодательной определенности их правовой судьбы влечет не только проблемы в казахстанской и международной судебной практике, но и порождает нестабильность договорных отношений, создает угрозу должной защите прав собственности.

Таким образом, законодательное деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые направлено на упрощение порядка пресечения правонарушений в сделках без прохождения судебных процедур, что в значительной степени сократит временные и материальные затраты сторон.