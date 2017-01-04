В Мангыстау верблюда научили пить
4 января 2017, 09:54
Такое может быть только в Казахстане.
Мангыстауский верблюд выпивает за ваше здоровье - фото с таким названием появилось в паблике zhest_kz. Казахстанцы оценили новогоднюю шутку - фото набрало уже почти 4 тыс.лайков, передает Zakon.kz
Как пишут комментаторы, "....наверное такое может быть только в Казахстане".
"Аx вот оно что. Я то думаю,почему все заболели, во всем виноват верблюд", - пишут пользователи.
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