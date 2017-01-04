В Мангыстау верблюда научили пить

Такое может быть только в Казахстане.

Мангыстауский верблюд выпивает за ваше здоровье - фото с таким названием появилось в паблике zhest_kz. Казахстанцы оценили новогоднюю шутку - фото набрало уже почти 4 тыс.лайков , передает , передает Zakon.kz





Как пишут комментаторы, "....наверное такое может быть только в Казахстане".





"Аx вот оно что. Я то думаю,почему все заболели, во всем виноват верблюд", - пишут пользователи.







