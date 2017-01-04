70 семей города горняков Жанатаса встретили Новый год в новых квартирах

В горняцком городе Жанатас Сарысуского района торжественно вручили ключи от новых квартир очередникам, передает zakon.kz со ссылкой на п ресс-службу акима Жамбылской области.





Новоселье отметили 70 семей, стоящих в очереди на получение жилья. Не так давно город Жанатас стоял в ряду депрессивных, люди покидали свои дома, оставляя целые кварталы заброшенных многоэтажек.





Сегодня, благодаря государственным программам развития моногородов, поддержки предпринимательства и приходу в регион крупного инвестора - международной компании «Еврохим» город Жанатас возрождается. Производственная строительная компания «Алибек» за 6 месяцев этого года полностью реконструировала многоэтажный дом на 70 квартир. Стоимость реконструкции - 192,1 млн. тенге.





Восстановлены коммуникации, благоустроена прилегающая территория. «Решение жилищных проблем, повышение доступности и качества жилья всегда находятся в ряду важнейших приоритетов государственной политики, - сказал вручавший ключи первый заместитель акима Жамбылской области Б. Орынбеков. - В нашей области за годы независимости введено в эксплуатацию почти четыре миллиона квадратных метров жилья.





Еще 4,5 миллиона планируется построить в ближайшие десять лет. Тем самым местные органы власти решают задачу, поставленную Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым по улучшению жилищных условий населения».



