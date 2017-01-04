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70 семей города горняков Жанатаса встретили Новый год в новых квартирах

4 января 2017, 09:58

Новоселье отметили 70 семей, стоящих в очереди на получение жилья.


В горняцком городе Жанатас Сарысуского района торжественно вручили ключи от новых квартир очередникам, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Новоселье отметили 70 семей, стоящих в очереди на получение жилья. Не так давно город Жанатас стоял в ряду депрессивных, люди покидали свои дома, оставляя целые кварталы заброшенных многоэтажек.

Сегодня, благодаря государственным программам развития моногородов, поддержки предпринимательства и приходу в регион крупного инвестора - международной компании «Еврохим» город Жанатас возрождается. Производственная строительная компания «Алибек» за 6 месяцев этого года полностью реконструировала многоэтажный дом на 70 квартир. Стоимость реконструкции - 192,1 млн. тенге.

Восстановлены коммуникации, благоустроена прилегающая территория. «Решение жилищных проблем, повышение доступности и качества жилья всегда находятся в ряду важнейших приоритетов государственной политики, - сказал вручавший ключи первый заместитель акима Жамбылской области Б. Орынбеков. - В нашей области за годы независимости введено в эксплуатацию почти четыре миллиона квадратных метров жилья.

Еще 4,5 миллиона планируется построить в ближайшие десять лет. Тем самым местные органы власти решают задачу, поставленную Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым по улучшению жилищных условий населения».


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