Назарбаев подписал поправки по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Данный закон направлен на приведение законодательства в соответствие с Законом Республики Казахстан «О дактилоскопической и геномной регистрации».

Текст закона публикуется в печати.

Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан, законы «О правовом положении иностранцев», «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан», «О беженцах», «О миграции населения», «О Государственной границе Республики Казахстан», «О документах, удостоверяющих личность», «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», говорится в пояснительной записке к проекту закона.