 
Снег
-3°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 59%

Влажность: 92%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 9.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

334.50

4 января 

Курс НБРК

333.29

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

334.50

АСТАНА

Покупка

332.50

Продажа

334.50

Подробнее
352.00

4 января 

Курс НБРК

352.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

348.00

Продажа

352.00

АСТАНА

Покупка

345.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Глава государства подписал Закон РК «О волонтерской деятельности»

 

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О волонтерской деятельности», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон определяет правовые основы волонтерской деятельности в Республике Казахстан. Текст закона публикуется в печати.

Закон призван регулировать общественные отношения, возникающие в сфере волонтерской деятельности с целью повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и содействия развитию гражданского общества. В документе впервые определены правовые основы, цели и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки волонтерской деятельности. Устанавливаются такие базовые принципы осуществления волонтерской деятельности, как безвозмездность, добровольность, равноправие и законность деятельности волонтеров.

Принятие проекта закона позволит решить следующие задачи:

1) сформировать единый глоссарий для законодательства о волонтерской деятельности;

2) определить комплекс принципов деятельности волонтеров;

3) создать юридические предпосылки для активизации и объединения общественных усилий в развитии волонтерской деятельности;

4) систематизировать общественные отношения в волонтерской деятельности между институтами гражданского общества, с одной стороны, и органами государственной власти и органами местного самоуправления - с другой;

5) установить неэкономические способы стимулирования и поощрения волонтерской деятельности, механизмы материально-технической поддержки волонтеров, организаций, реализующих эффективные волонтерские программы и проекты в сфере социального волонтерства.

Закон определяет упрощенный порядок учета волонтеров. В нем определены компетенции центральных исполнительных органов, уполномоченного органа, местных исполнительных органов, которые будут реализовывать государственную политику в сфере волонтерской деятельности.

 

4 января 2017, 09:30
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код