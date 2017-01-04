Новый "старые" справки о судимости

До 10 июля 2014 года в Казахстане выдавали справки о наличии/отсутствии судимости, в которых указывали сведения только о той судимости, которая не погашена. То есть, если человек был осужден приговором на 1 год, например, то у него судимость гасится через пару лет. И такому человеку выдавали чистую справку, что он не имеет судимость. Даже, если человек осужден был например за убийство в 1995 году и отсидел 8 лет, то ему в 2013 году давали справку, что он не имеет судимость, потому что он погасилась в 2011 году. Такая справка полностью соответствовала закону, потому что человек был наказан, и не нужно, чтобы всю оставшуюся жизнь он жил с клеймом на лбу.





Но с 10 июля 2014 года, по какой-то непонятной причине вместо этих справок начали выдавать справки о совершенных преступлениях. В них указывали все сведения о приговорах, даже если по ним судимость погашена. Но еще, что страшнее, указывали даже сведения по делам, которые не дошли до суда, а были прекращены на следствии. Сотни тысяч дел были прекращены по амнистии, примирению сторон, возмещению ущерба. И вот все эти дела были указаны в новых справках. И было написано, что человек совершил преступление, хотя если нет приговора, никто не признается виновным в преступлении. К тому же, законы предусматривали справки о судимости, но их не выдавали, а вместо них эти непонятные справки о совершенных преступлениях.





И вот из таких справок о совершенных преступлениях пострадали десятки тысяч граждан, потому что многие работодатели требовали справки о судимости. И конечно, никто не хотел принимать людей с нечистыми справками. Некоторых даже увольняли с работы, на которой они проработали много лет.





Мы, уже в июле 2014 года просили отменить такие справки, подавали множество обращений, и вот спустя 2.5 года Генеральная прокуратура опять вводит вместо справок о совершенных преступлениях Справки о судимости. Большой респект Генеральной прокуратуре!!!





Обещают, что в течение трех месяцев новые справки начнут выдавать. То есть, примерно в апреле 2017 года можно будет получить чистые справки о судимости.