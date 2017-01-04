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В Китае отменили казнь похитительницы 80 миллионов долларов

4 января 2017, 10:08

Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах.


Суд в китайском автономном районе Внутренняя Монголия решил заменить пожизненным заключением смертный приговор женщине, виновной в мошенничестве на 1,23 млрд юаней (около 177 млн долларов), передает Утро.ру со ссылкой на агентство Синьхуа.

Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах и обещая высокую прибыль. Из привлеченных средств она присвоила себе лично 552 млн юаней (79,5 млн долларов по сегодняшнему курсу), потратив часть из них на покупку недвижимости, автомобилей, лотерейных билетов и ювелирных изделий.

В 2013 году женщину приговорили к смертной казни за мошенничество в особо крупном размере. В 2015 году Верховный суд КНР принял решение отправить ее дело на пересмотр, приняв во внимание, что мошенница добровольно сдалась полиции.

Окончательное решение о смягчении приговора было вынесено на днях: женщина пожизненно лишена политических прав, ее личные активы конфискованы.

Фото rambler.ru

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