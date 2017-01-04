В Китае отменили казнь похитительницы 80 миллионов долларов
4 января 2017, 10:08
Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах.
Суд в китайском автономном районе Внутренняя Монголия решил заменить пожизненным заключением смертный приговор женщине, виновной в мошенничестве на 1,23 млрд юаней (около 177 млн долларов), передает Утро.ру со ссылкой на агентство Синьхуа.
Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах и обещая высокую прибыль. Из привлеченных средств она присвоила себе лично 552 млн юаней (79,5 млн долларов по сегодняшнему курсу), потратив часть из них на покупку недвижимости, автомобилей, лотерейных билетов и ювелирных изделий.
В 2013 году женщину приговорили к смертной казни за мошенничество в особо крупном размере. В 2015 году Верховный суд КНР принял решение отправить ее дело на пересмотр, приняв во внимание, что мошенница добровольно сдалась полиции.
Окончательное решение о смягчении приговора было вынесено на днях: женщина пожизненно лишена политических прав, ее личные активы конфискованы.
Фото rambler.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4837434-f586bf060b4ec32dd27db95e066f8310
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com