В Китае отменили казнь похитительницы 80 миллионов долларов

Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах.

Суд в китайском автономном районе Внутренняя Монголия решил заменить пожизненным заключением смертный приговор женщине, виновной в мошенничестве на 1,23 млрд юаней (около 177 млн долларов) , передает , передает Утро.ру со ссылкой на агентство Синьхуа.





Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах и обещая высокую прибыль. Из привлеченных средств она присвоила себе лично 552 млн юаней (79,5 млн долларов по сегодняшнему курсу), потратив часть из них на покупку недвижимости, автомобилей, лотерейных билетов и ювелирных изделий.





В 2013 году женщину приговорили к смертной казни за мошенничество в особо крупном размере. В 2015 году Верховный суд КНР принял решение отправить ее дело на пересмотр, приняв во внимание, что мошенница добровольно сдалась полиции.





Окончательное решение о смягчении приговора было вынесено на днях: женщина пожизненно лишена политических прав, ее личные активы конфискованы.



