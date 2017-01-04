Назначен новый заместитель акима Южно-Казахстанской области

На должность заместителя акима Южно-Казахстанской области назначен Бауржан Жамалов. Об этом сегодня на совещании по кадровому вопросу заявил глава региона, передает Казинформ.

«Вы знаете, что должность заместителя акима области вакантна. В связи с этим, по согласованию с Администрацией Президента, я принял решение назначить на должность заместителя акима области Жамалова Бауржана Салдаровича. Бауржан Салдарович квалифицированный специалист, который имеет большой опыт работы в сфере экономики и финансов. Работал членом наблюдательных советов в различных финансовых структурах. Этот опыт поможет ему в дальнейшей работе в качестве заместителя акима области», - сказал Жансеит Туймебаев.

Как отметили в пресс-службе областного акимата, на этой должности Бауржан Жамалов будет курировать вопросы предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма, а также сельского хозяйства.

Аким области поручил новому заместителю провести глубокий анализ актуальных проблем в сфере сельского хозяйства и обеспечить их решение. Кроме того, с учетом потенциала области оказать поддержку в развитии предпринимательства и туризма, привлекать инвестиции, организовать своевременное и надлежащее исполнение Карты индустриализации.

Жамалов Бауржан Салдарович родился 27 июля 1971 года. Образование высшее, по специальности инженер-механик - технолог, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в городе Шымкент, в сфере бизнеса. Долгие годы работал в области предпринимательства, имеет большой опыт на руководящих должностях. До сегодняшнего дня занимал должность директора ТОО «Мырзакент-Холдинг». Избран депутатом областного маслихата шестого созыва.