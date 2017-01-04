Возобновлены действия лицензии АО «Delta Bank» на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг

29 декабря 2016 года принято постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан No 318 «О возобновлении действия лицензии на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценны х бумаг, выданной Акционерному Обществу «Delta Bank», в части приема депозитов, открытия банковских счетов физических лиц» (далее - Постановление).

Данным постановлением с 29 декабря 2016 года АО «Delta Bank» (далее - Банк) разрешено вновь осуществлять прием депозитов, открытие банковских счетов физических лиц.

Постановление принято на основании подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года No 1271, по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов Банка о проведении им ряда мероприятий, направленных на улучшение качества активов, совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля Банка, а также с учетом обязательств, взятых на себя акционерами Банка по поддержке ликвидности и докапитализации Банка.