Казахстанец выиграл пари у известного футболиста

Болельщик из Петропавловска, заключив пари с известным футболистом — полузащитником немецкого "Шальке 04" и сборной Украины Евгением Коноплянкой, вышел на улицу без одежды в 40-градусный мороз, передает корреспондент передает корреспондент Sputnik Казахстан.





В конце декабря 17-летний парень из Петропавловска Жанибек Бердалиев написал в официальной группе Евгения Коноплянки "ВКонтакте", что если футболист ответит на его комментарий, то он выйдет голым на улицу в мороз.

"Если ответишь, сниму видео, как я голый по парку гуляю (в минус 30)", — написал Жанибек Бердалиев. "Жанибек, привет! Снимай! Ждем видео!", — ответил футболист Евгений Коноплянка. Казахстанец сдержал свое обещание, сняв видео своего экстремального поступка: разделся в городском парке, когда на улице были 40-градусные морозы.



"Я ответил Жанибеку в комментариях, и он, как настоящий мужчина, слово cдержал", — прокомментировал на своей странице поступок болельщика Евгений Коноплянка и выложил видеообращение к парню, где пообещал подарить футболку и дал ценный жизненный совет.

В интервью Sputnik Казахстан Жанибек Бердалиев рассказал подробности пари.



"Почему именно с Коноплянкой я заключил такое пари? Потому что мне он интересен, мне нравится его стиль игры, он очень талантлив. К тому же многие говорили мне, что это не сам футболист свою страницу ведет, что это все обман. Потом, как только Коноплянка снял видео-ответ, все замолчали", — рассказал Бердалиев.

Парень отметил, что учится в 11 классе, является любителем футбола, ходит на домашние матчи казахстанских команд, следит за мировым футболом. Раньше занимался этим видом спорта, пытался стать футболистом, но из-за травмы пришлось оставить надежды на профессиональный уровень. Сейчас играет в футбол для себя с друзьями. "Видео снимал мой друг Диас Майкин. В те дни очень холодно было, приходили смски со штормовыми предупреждениями о сильном морозе", — сказал Бердалиев, отметив, что сейчас ждет обещанную футболку от спортсмена.



"Администраторы Коноплянки уже связались со мной, а вот отправили или нет, узнаем через пару недель", — заключил любитель пари и футбола.

Евгений Коноплянка — известный футболист из Украины, полузащитник испанского профессионального футбольного клуба "Севилья", вице-капитан национальной сборной Украины. На правах аренды играет за немецкий клуб "Шальке 04".



