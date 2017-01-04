Появилась новая версия гибели "Титаника"

Возгорание в топливном хранилище могло стать причиной крушения крупнейшего океанского лайнера "Титаника", пишет пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Independent.





Британский журналист Шенан Молони 30 лет исследует историю корабля. Автору статьи удалось проанализировать фотографии, сделанные до начала путешествия "Титаника". В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, исследователь обнаружил следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.





По его словам, пожар на борту возник еще до выхода судна из Саутгемптона. В течение нескольких недель его безуспешно пытались потушить. Владельцы судна знали о пожаре, но скрыли сей факт от пассажиров. Команде было приказано молчать о ЧП.





За это время обшивка лайнера нагрелась до температуры около 1000 градусов по Цельсию, что сделало сталь, потерявшую до 75 процентов прочности, крайне ломкой. Когда на пятый день путешествия "Титаник" столкнулся с айсбергом, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина.





Таким образом, айсберг нельзя считать единственным виновником катастрофы "Титаника", унесшей 15 апреля 1912 года жизни более 1500 человек.



