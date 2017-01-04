Мировые рекорды в легкой атлетике предложили обнулить
4 января 2017, 10:29
В январе 2016 года с аналогичным предложением выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер.
Глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу обнулить все мировые рекорды в этом виде спорта. Текст открытого письма размещен во вторник, 3 декабря, на сайте AIPS.
«Если борьба с допингом зашла так далеко, как дела обстоят сейчас, то я думаю, что настал тот момент, когда нужно закрыть книгу мировых рекордов в легкой атлетике и открыть новую», — считает Мерло.
По его словам, это необходимо в связи с тем, что множество олимпийских чемпионов и рекордсменов были лишены своих наград из-за допинга. «Было бы здорово начать новую эру в легкой атлетике, которая даст новую надежду будущим поколениям», — говорится в письме.
В январе 2016 года с аналогичным предложением выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер.
Фото: Scott Mc Kiernan / Zumapress / Globallookpress.com
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