Футболист Вилли Евсеев: Готов играть за Казахстан

Еще несколько лет назад казалось, что совсем скоро немецкий футболист Вилли Евсеев, уроженец казахстанского Темиртау, станет игроком европейского уровня.

В 21 год наш бывший земляк выходил на поле в матчах первой немецкой Бундеслиги в составе «Вольфсбурга», имея уже на тот момент за плечами опыт выступлений в сильнейшем дивизионе австрийского чемпионата за «Винер» из Нойштадта , пишет , пишет sports.kz





Тогда казалось, что игрок, прошедший через юношеские сборные Германии, спустя довольно непродолжительное время плавно перекочует в список кандидатов в национальную дружину этой страны. Однако с тех пор профессиональные дела Вилли шли не слишком по накатанной. Наставники «Вольфсбурга» и «Нюрнберга» отдавали предпочтение более опытным исполнителям, к тому же сказали свое достаточно веское слово и травмы... На данный момент появившийся на свет в Темиртау футболист протирает, как говорится, в «Нюрнберге» штаны и не видит для себя особых перспектив в этом клубе.





Может быть, они есть у Евсеева в родном Казахстане?..





— Вилли, как у Вас сейчас дела в «Нюрнберге»?

— Контракт заканчивается летом. Думаю, может быть, уже после этого покину клуб, если получится... А так, — я здоров и в хорошей форме. Только нужно играть.





— Вы сейчас выходите на поле только за вторую команду клуба. Почему? Не жалеете теперь, что вернулись прошлым летом в «Нюрнберг» из аренды в «Хольштайне»?

— Ну, вообще, я являюсь игроком первой команды «Нюрнберга», но там в этом сезоне только на лавке сидел, и пару раз сыграл за вторую команду... Не пожалел, что вернулся обратно, просто не повезло мне — думаю, могу в этой команде играть, только возможности такой не получил...





Поэтому и нужно думать, как быть дальше. Может, продолжение игровой карьеры в Казахстане будет вариантом.





— Прямо сейчас с Казахстаном не может быть вариантов — только летом, когда закончится контракт?

— Если было бы хорошее предложение — тогда смог бы и сейчас уйти... Думаю, «Нюрнберг» отпустит.





— Скорее всего, если какой-то из казахстанских клубов захочет все же Вас пригласить, то его руководство будет добиваться, чтобы Вы стали гражданином РК, — тогда появится возможность, в случае, если Вы заиграете за национальную сборную Казахстана, использовать Вас как игрока, приравненного к воспитанникам казахстанского футбола. А для Вас самого принять гражданство РК — это реально?

— Да, это реально. Играл бы с казахстанским паспортом.





— В 21-летнем возрасте Вы выступали в первой Бундеслиге. Что случилось потом? Почему Вы с тех пор не можете выйти на тот уровень, как думаете?

— Были проблемы со здоровьем, много времени потерял из-за этого... Хуже я не стал, знаю. Если будет доверие со стороны клуба и тренера, сыграю так же, как тогда. Сейчас в «Нюрнберге» тяжело, потому что я им не нужен! Но я не разучился играть в футбол.





— А в Казахстане у Вас есть какие-то предпочтения — в каком нашем клубе были бы не против оказаться?

— Приоритетов каких-то здесь нет. Там, где меня захотят видеть, где тренер будет доверять, где мои чувства скажут «да» — туда и пойду.



