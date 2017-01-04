Какие изменения внесены в правила осуществления государственных закупок

Они вступают в действие с 1 января 2017 года.

Министр финансов Казахстана своим приказом от 22 декабря 2016 года внес изменения и дополнения в некоторые свои приказы, сообщает Zakon.kz.





В частности, внесены изменения в Правила осуществления государственных закупок. Они дополнены нормами о исполнении договора о государственных закупках при выполнении работ (оказании услуг)

в следующей последовательности:





- оформление акта выполненных работ (оказания услуг) посредством веб-портала;

- сдача и приемка выполненных работ (оказанных услуг);

- оформление электронной счет-фактуры, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

- оплата заказчиком за выполненные работы (оказанные услуги).





Указывается, что поставщик направляет посредством веб-портала заказчику утвержденный электронно-цифровой подписью акт приема-передачи товаров по форме согласно приложению 22-1, акт выполненных работ по форме согласно приложениям 22-2, акт оказанных услуг по форме согласно приложению 22-3 с заполнением сведений о товарах, работах, услугах к Правилам.





Поставщик после полного исполнения договорных обязательств одновременно с актами приема-передачи товаров, актами выполненных работ, оказанных услуг направляет заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью отчет о местном содержании в товарах, работах, услугах по формам согласно приложениям 22-4 и 22-5 к Правилам.





Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения на веб-портале уведомления об оформлении поставщиком акта приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, заполняет в акте информацию по договору и подписывает его электронно-цифровой подписью либо отказывает в принятии товаров, работ, услуг с указанием аргументированных обоснований.





Заказчик в случае необходимости дополнительного изучения поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг выполняет предусмотренные частью первой настоящего пункта действия не позднее десяти рабочих дней со дня получения уведомления, о чем сообщает поставщику посредством веб-портала не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления.





Приказ вводится в действие с 1 января 2017 года.



