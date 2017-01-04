Потасовки Савченко и Доуса — среди самых жестких и зрелищных драк сезона 2016/17 КХЛ

Советский спорт » представил подборку самых зрелищных кулачных поединков регулярного чемпионата КХЛ с августа по декабрь.





На первом месте потасовка Романа Савченко («Барыс») и Евгения Виксны («Металлург» Новокузнецк) в матче «Металлург» Новокузнецк — «Барыс» 4:2. Защитники Виксна и Савченко устроили обмен колкостями, а затем решили перейти к более активным действиям и сошлись в рукопашной. Но успели обменяться лишь несколькими мощными ударами, после чего, по воле судей, отправились отдыхать на скамейку штрафников.









На шестом месте — драка Найджела Доуса («Барыс») и Алексея Васильченко («Металлург» Новокузнецк) в том же матче. Отличный обмен ударами в исполнении нападающего «Барыса» Найджела Доуса и защитника «Кузни» Алексея Васильченко.



