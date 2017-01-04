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Два человека погибли во время пожара в курортном районе Акмолинской области

4 января 2017, 10:43

Причина смерти устанавливается. Идет расследование.


В селе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области произошёл пожар в частном жилом доме, сообщает Хабар.

Площадь пожара составила 80 кв.м. Пожар ликвидировали за пять часов.

На месте происшествия обнаружены трупы женщины 1970 г.р. и мужчины 1967 г.р.

Причина смерти устанавливается. Идет расследование.

В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава и 3 единицы техники ГУ «СП и АСР» ДЧС.

Фото: Хабар 24



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