Два человека погибли во время пожара в курортном районе Акмолинской области
4 января 2017, 10:43
Причина смерти устанавливается. Идет расследование.
В селе Катарколь Бурабайского района Акмолинской области произошёл пожар в частном жилом доме, сообщает Хабар.
Площадь пожара составила 80 кв.м. Пожар ликвидировали за пять часов.
На месте происшествия обнаружены трупы женщины 1970 г.р. и мужчины 1967 г.р.
Причина смерти устанавливается. Идет расследование.
В ликвидации пожара были задействованы 17 человек личного состава и 3 единицы техники ГУ «СП и АСР» ДЧС.
Фото: Хабар 24
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