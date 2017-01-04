Каким видели 2017-й в советском диафильме 1960 года

К этому времени в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидефоны и атомные поезда.

В соцсетях кто-то вспомнил советский комикс, датированный 1960 годом. В нём художники и авторы студии «Диафильм» фантазировали на тему того, какой будет страна советов в годовщину Великой Октябрьской революции, то есть в 2017 году , передает , передает Tjournal.ru





Диафильм так и называется: «В 2017 году». С точки зрения авторов, к этому времени в СССР уже должны были появиться фотонные ракеты, роботы, телевидеофоны и атомные поезда, а технологии использовались для улучшения климата Дальнего Востока и для освоения не только космоса, но и недр Земли.





В этих условиях СССР продолжал бороться с «империалистами», испытывающими «запрещённое мезонное оружие».











