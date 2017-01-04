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Новости за сегодня

Надзор за гражданской авиацией в РК предложили отдать автономному ведомству

 

Министерство по инвестициям и развитию РК предлагает функции контроля и надзора в сфере гражданской авиации отдать в автономное ведомство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе, Казахстаном будет продолжена работа по приведению авиационной администрации и отрасли в целом в соответствии с показателями мировых лидеров. Для этих целей ведется активная работа по реализации шага 68 Плана нации, согласно которому «Деятельность Комитета гражданской авиации будет ориентирована на модель Британского агентства гражданской авиации». «Взаимодействие с британским агентством ведется с конца 2015 года, состоялось несколько визитов специалистов агентства в Казахстан, отрабатываются и согласовываются Коммерческое и техническое предложения на оказание технической помощи комитету.

В начале следующего года запланировано заключение контракта с агентством. Целью проекта является: создание автономного ведомства гражданской авиации с финансовой независимостью, независимостью в вопросах набора персонала и подчинением министерству (хозяйствующий субъект с функциями по контролю и надзору), а также создание департамента гражданской авиации в МИР с функциями формирования государственной политики», - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что создание автономного ведомства гражданской авиации и совместное активное сотрудничество с агентством способствуют достижению показателей внедрения стандартов ИКАО (Международная организация гражданской авиации) свыше 87% до 2020 года, что в свою очередь позволит войти в 30-ку сильнейших авиационных администраций мира в соответствии с поручением Главы государства.

 

4 января 2017, 10:45
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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