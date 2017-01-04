Сильный туман в Алматы объяснили в Казгидромете
4 января 2017, 11:01
«У нас с ноября постоянно туман в городе, погода сырая, как только осадки выпадут, после осадков всегда бывает сыро, переувлажненный воздух, поэтому у нас туманы» - С. Аманкулова.
Причиной сильных туманов в Алматы является переувлажненный воздух, который провоцирует туман, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов алматинского филиала РГП «Казгидромет» Светлану Аманкулову.
«У нас с ноября постоянно туман в городе, погода сырая, как только осадки выпадут, после осадков всегда бывает сыро, переувлажненный воздух, поэтому у нас туманы», - рассказала Светлана Аманкулова.
Что касается изменения температуры воздуха, то по ее словам, алматинцы новогодние праздники смогли провести в высоком температурном фоне, к примеру, вчера дневная температура была +3 градуса, а ночью в пределах -4.
«В ближайшие сутки у нас возможны местами небольшие осадки, в основном в горных и предгорных районах. Вообще на севере Казахстана должен установиться антициклон и с ним морозы усилятся в Алматинской области тоже», - заключила она.
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