Сильный туман в Алматы объяснили в Казгидромете

«У нас с ноября постоянно туман в городе, погода сырая, как только осадки выпадут, после осадков всегда бывает сыро, переувлажненный воздух, поэтому у нас туманы», - рассказала Светлана Аманкулова.

Что касается изменения температуры воздуха, то по ее словам, алматинцы новогодние праздники смогли провести в высоком температурном фоне, к примеру, вчера дневная температура была +3 градуса, а ночью в пределах -4.





«В ближайшие сутки у нас возможны местами небольшие осадки, в основном в горных и предгорных районах. Вообще на севере Казахстана должен установиться антициклон и с ним морозы усилятся в Алматинской области тоже», - заключила она.



