О результатах конкурса 2016 года на звание «Юрист Года»

Генеральный Прокурор Республики Казахстан Асанов Жакип Кажманович признан Юристом Года.

Требованиями номинации Общественного Объединения «Ассоциация судебных представителей г.Алматы» (далее - Ассоциация) к номинанту были:

- физическое или юридическое лицо, не обязательно член

- действия номинанта, как и вся его деятельность должны совпадать с целями, заявленными уставными документами Ассоциации;

- номинант должен отвечать высоким требованиям к квалификации и стандартам юридической деятельности, быть приверженным Духу Права, реальному воплащению принципов «верховенства Права».

По результатам опроса членов Ассоциации Юристом Года признан Асанов Жакип Кажманович, Генеральный Прокурор Республики Казахстан, государственный советник юстиции 2 класса.

Ассоциация отмечает, что деятельность органов прокуратуры с приходом Асанова Ж. К. при той же нормативной основе стала принципиально новой, наполненной инициативой и практическими действиями по защите интересов предпринимателей, граждан, конструктивной критикой и предложениями в совершенствовании как законодательства, так и правоприменения.

Ассоциация желает г-ну Асанову Ж.К. дальнейших успехов в деле защиты прав субъектов Республики при осуществлении своих должностных обязанностей и гражданской позиции Юрист