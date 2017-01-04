О результатах конкурса 2016 года на звание «Юрист Года»
Генеральный Прокурор Республики Казахстан Асанов Жакип Кажманович признан Юристом Года.
Требованиями номинации Общественного Объединения «Ассоциация судебных представителей г.Алматы» (далее - Ассоциация) к номинанту были:
- физическое или юридическое лицо, не обязательно член
- действия номинанта, как и вся его деятельность должны совпадать с целями, заявленными уставными документами Ассоциации;
- номинант должен отвечать высоким требованиям к квалификации и стандартам юридической деятельности, быть приверженным Духу Права, реальному воплащению принципов «верховенства Права».
По результатам опроса членов Ассоциации Юристом Года признан Асанов Жакип Кажманович, Генеральный Прокурор Республики Казахстан, государственный советник юстиции 2 класса.
Ассоциация отмечает, что деятельность органов прокуратуры с приходом Асанова Ж. К. при той же нормативной основе стала принципиально новой, наполненной инициативой и практическими действиями по защите интересов предпринимателей, граждан, конструктивной критикой и предложениями в совершенствовании как законодательства, так и правоприменения.
Ассоциация желает г-ну Асанову Ж.К. дальнейших успехов в деле защиты прав субъектов Республики при осуществлении своих должностных обязанностей и гражданской позиции Юрист
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