Врачи рассказали о состоянии пострадавших, найденных под обломками дома в Шахане

Состояние спасенного в Шахане мужчины, который 10 часов пролежал под завалами остается стабильно - тяжелым, сейчас он находится в областном центре травматологии и ортопедии им.Макажанова, передает корреспондент BNews.kz





«Общее состояние пострадавших тяжелое, но стабильное, помощь медицинская оказана, лежат они в отделении, и лечение получают в полном объеме. У мужчины комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обморожение первой и второй степени обоих кистей и предплечья и тоже множественные ушибы и ссадины. Состояние продолжает оставаться стабильным», - сообщила врач отделения областного центра травматологии и ортопедии им.Макажанова Шолпан Мукашева.





Одиннадцатилетней девочке, которая также находится в клинике Макажанова, врачи поставили следующий диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, множественные ушибы и ссадины.





«Состояние девочки также стабильное, она находится в палате под пристальным наблюдением врачей», - сообщила пресс-секретарь облздрава Айжан Иса.



