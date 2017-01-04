Цена барреля нефти Brent упала на $3

Вечернее падение нефтяных котировок эксперты объясняют резким укреплением доллара, курс которого к корзине мировых валют достиг во вторник максимума с 2002 года. В частности, курс евро к доллару снизился до $1,0341 за евро, что стало наименьшим значением с начала января 2003 года.

Напомним, с конца ноября 2016 года нефть дорожала, после того как Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.





Аналитики прогнозируют, что решение сократить нефтедобычу увеличит стоимость нефти. По их предположениям, в первой половине 2017 года цена на нефть вырастет на $7–10.