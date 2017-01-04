Цена барреля нефти Brent упала на $3
4 января 2017, 11:20
Вечернее падение нефтяных котировок эксперты объясняют резким укреплением доллара.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2017 года в ходе вечерних торгов на бирже ICE отступила от дневных максимумов, потеряв на пике падения почти $3, сообщает РБК.
На минимуме цена барреля Brent опустилась до отметки $55,39, что на $2,99 ниже максимума первых в 2017 году торгов и является худшим показателем с 27 декабря 2016 года.
Вечернее падение нефтяных котировок эксперты объясняют резким укреплением доллара, курс которого к корзине мировых валют достиг во вторник максимума с 2002 года. В частности, курс евро к доллару снизился до $1,0341 за евро, что стало наименьшим значением с начала января 2003 года.
Напомним, с конца ноября 2016 года нефть дорожала, после того как Организация стран – экспортеров нефти решила сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн в день. Решение ОПЕК обязались выполнять несколько крупных производителей нефти, не входящих в картель, в том числе и Россия.
Аналитики прогнозируют, что решение сократить нефтедобычу увеличит стоимость нефти. По их предположениям, в первой половине 2017 года цена на нефть вырастет на $7–10.
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