Как казахстанцы отметят православное Рождество

На Рождество 7 января казахстанцы будут отдыхать один день, но и он выпал на субботу.

Казахстанские верующие отметят Рождество в эту субботу, однако праздник не является государственным, а считается религиозным, поэтому выходной не будет переноситься, соответственно 9 января будет обычным рабочим понедельником. Несмотря на это, для православных христиан, праздник как и всегда будет самым светлым и чудесным днем в этом году , передает , передает Zakon.kz





Рождество Христово считается одним из главных событий для христиан. В этот день заканчивается пост и все люди ждут первую звезду, которая приносит Благую Весть. Стоит забыть старые обиды и открыть мир для новых начинаний.





Днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова считается Рождественский сочельник — канун великого праздника, который наступает 7 января для православных христиан. По строгим правилам до первой звезды верующим рекомендовано отказываться от пищи. Лишь при появлении первой звезды — символа звезды Вифлеемской — можно отведать сочиво (постное блюдо, которое чаще всего готовится из пшеницы или риса с медом и фруктами). Отсюда и название этого дня – сочельник.





В рождественский сочельник, по информации митрополии, в ночь с 6 на 7 января в Алматы в Вознесенском кафедральном соборе пройдет божественная литургия праздника Рождества Христова. Начало в 23:00.





А уже 7 января, Рождество Христово - всенощное бдение там же в Вознесенском кафедральном соборе Алматы с участием городского духовенства.

Начало в 16:00.





Напомним, что после Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник. На Святки принято гадать и остерегаться духов, которые «витают среди нас».



