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Депутаты Мажилиса проводят встречи с избирателями в регионах

4 января 2017, 11:28

Встречи мажилисменов от всех трех парламентских партий и Ассамблеи народа Казахстана пройдут с 4 по 13 января.


Сегодня в регионах начались встречи депутатов Мажилиса Парламента с избирателями.Парламентарии проинформируют граждан о своей депутатской деятельности, расскажут о том, как выполняются задачи, определенные Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов», сообщает пресс-служба ведомства.

Встречи мажилисменов от всех трех парламентских партий и Ассамблеи народа Казахстана пройдут с 4 по 13 января не только в областных, районных центрах, но и в малых городах, поселках и отдаленных селах.

Депутаты встретятся с трудовыми коллективами и общественностью, активами регионов, проведут приемы граждан, а также посетят производственные и социально-культурные объекты.

Фото: www.express-k.kz

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