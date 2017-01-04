Антикоррупционное ведомство: В работе Минэнерго существуют серьезные перекосы

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодеиствию коррупции Алик Шпекбаев на сегодняшнем совещании отметил, что сегодня новые механизмы превенции, заложенные в Законе «О противодействии коррупции», позволяют абсолютно каждому госоргану провести внутриведомственный анализ на предмет выявления коррупционных рисков, лазеек и схем, передает Zakon.kz

По словам А.Шпекбаева, результаты анализа показали, что в деятельности ведомства отсутствует системный подход по предупреждению и выявлению коррупционных рисков, а также слабо поставлена профилактическая работа.

Агентством выявлены также коррупциогенные нормы в правовых актах, регламентирующих деятельность Министерства.

Так, должностные лица, ответственные за экологический надзор, имеют обширные дискреционные полномочия в части выбора методов экономической оценки ущерба окружающей среде, различающихся по стоимостным показателям.

В Правилах проведения экологической экспертизы отсутствуют четкие критерии, на основании которых выдается положительное или отрицательное заключение.

В ряде профильных статей Кодекса об административных правонарушениях (324, 334, 336, 344, 377, 379) предусмотрены альтернативные виды взысканий (предупреждение или штраф), что также является коррупциогенной «вилкой».

Серьезные недостатки имеются в организационно-управленческом аспекте работы.

В частности, установлено недостаточное правовое и методическое регулирование порядка организации и оформления результатов проверок: на практике должностные лица самостоятельно рассматривают материалы проверок и сами определяют меру ответственности природопользователя за допущенные нарушения, вынося постановление о взыскании. Аналогичные пробелы выявлены практически по всем направлениям работы Министерства (атомная энергетика, энергетический надзор и контроль, нефтегазовая сфера).

Критике Агентства также были подвергнуты работа по управлению персоналом и практика оказания государственных услуг.

Зафиксирована высокая сменяемость. Вызывает вопросы и то, что 95% дисциплинарных взысканий сняты досрочно, что по сути обесценивает эффект такого превентивного инструмента, как наказание.

Озвучены многочисленные факты отсутствия единообразия оказания государственных услуг на местном уровне. Отмечено, что из 30 стандартов государственных услуг, оказываемых госорганом, в 7 стандартах отсутствуют основания для отказа.

Как отметил в своем докладе директор департамента антикоррупционной политики Агентства С. Муксимов, «явным сигналом, что в работе Минэнерго существуют серьезные перекосы, является тот факт, что в 2016 году зарегистрировано 9 досудебных расследований по фактам коррупции в его подразделениях, что втрое превышает прошлогодний показатель.

В разрезе структурных подразделений ведомства наиболее коррумпированными являются территориальные департаменты экологии, в которых с начала года осуждено в 2,5 раза больше должностных лиц, чем годом ранее.

В ходе совещания с докладом также выступил вице-министр энергетики А. Магауов, выразив готовность кардинально изменить подходы в деятельности Министерства. Рекомендации Агентства были поддержаны депутатами Мажилиса, экспертным мнением поделились представители энергетических и экологических организаций.

Президент Ассоциации блогеров Казахстана Г. Байтук предложил Министерству создать и активно продвигать аккаунты в социальных сетях, что позволит обеспечить более существенную обратную связь с гражданами. В свою очередь, известный общественный деятель А. Соловьева отметила необходимость форсированного устранения всевозможных лазеек в профильном законодательстве, в том числе нивелирования альтернативных санкций за административные правонарушения.

В ходе заседания были продемонстрированы видеоролики о коррупционных преступлениях чиновников различных уровней Минэнерго.