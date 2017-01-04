В частности, изменения внесены ряд пунктов Правил приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность, а именно:

5. В случае, если по объекту ГЧП осуществляется компенсация инвестиционных затрат, то объект ГЧП подлежит передаче в государственную собственность.

9. Частный партнер в течение тридцати рабочих дней с момента наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность в соответствии с условиями договора ГЧП, обращается в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли - в отношении объектов ГЧП, относящихся к республиканской собственности или местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) - в отношении объектов ГЧП, относящихся к коммунальной собственности, с заявлением о передаче объекта в государственную собственность.

Если иное не установлено договором ГЧП, моментом наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность является дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

Частный партнер вместе с заявлением представляет документы, согласно Перечню документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность согласно приложению к настоящим Правилам в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли или местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) для передачи объектов ГЧП в государственную собственность.

Частный партнер обеспечивает передачу объекта ГЧП государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии.

Также изменения внесены ряд пунктов приказа исполняющего обязанности Министра национальной экономики РК «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»:

8. Решение о необходимости реализации проекта ГЧП принимается уполномоченным лицом, на основании документов Системы государственного планирования, поручений либо актов Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, а также с учетом инициатив субъектов предпринимательства.

В случае отсутствия возможности самостоятельной разработки концепции проекта ГЧП, государственный орган представляет заявку на финансирование консультативного сопровождения проекта ГЧП при разработке концепции проекта ГЧП по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

В случае определения способа финансирования государственного инвестиционного проекта (далее - ГИП) по механизму ГЧП, решение о необходимости реализации проекта ГЧП принимается также на основании экономического заключения на инвестиционное предложение ГИП.

Решение о передаче государственного имущества по договору доверительного управления либо имущественного найма (аренды) в рамках проекта ГЧП, принимается при наличии одного из следующих условий:

1) поручения либо акта Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан, а также инициативы субъектов предпринимательства о реализации проекта ГЧП;

2) предполагается предоставление мер государственной поддержки, субсидий от государства, компенсации инвестиционных затрат, компенсации операционных затрат, платы за доступность, а также проведение консультативного сопровождения проекта ГЧП;

3) предполагается переход права собственности на объект ГЧП.

9. На стадии планирования проекта ГЧП уполномоченными лицами при необходимости для обеспечения качества управления проектом создается Межведомственная проектная группа путем привлечения специалистов подведомственных организаций, независимых экспертов, проектных, инжиниринговых и других компаний, заинтересованных и уполномоченных государственных органов, представителей Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», субъектов предпринимательства, а также консультантов.

Состав Межведомственной проектной группы утверждается приказом первого руководителя уполномоченного лица, заинтересованного в реализации проекта ГЧП.

Межведомственная проектная группа осуществляет следующие функции:

изучает предложения и инициативы по механизмам реализации проекта ГЧП;

отбирает, оценивает, определяет приоритетность, способ осуществления проекта ГЧП, вид конкурса, вопросы, связанные с выделением земельных участков, подключением к инженерным сетям;

изучает результаты маркетинговых и иных исследований по планируемому проекту ГЧП;

изучает все необходимые расчеты, в том числе предварительные расчеты проекта ГЧП;

формирует предложения для включения в концепцию проекта ГЧП;

заслушивает все отчеты лиц, вовлеченных в подготовку проекта ГЧП, начиная с этапа планирования проекта ГЧП и до этапа заключения договора ГЧП;

осуществляет доработку концепции и конкурсной документации проекта ГЧП в ходе процесса их согласования и экспертизы по мере получения замечаний от согласующих уполномоченных органов и организаций.

При этом в заключениях по итогам экспертизы или согласования указываются рекомендации по управлению проектами ГЧП для Межведомственной проектной группы;

отслеживает соблюдение сроков и процедур прохождения рассмотрения, согласования, экспертизы и утверждения концепции и конкурсной документации ГЧП.

Изменения затронули ряд пунктов Приказа исполняющего обязанности Министра национальной экономики РК «Об утверждении типовой конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства и типового договора государственно-частного партнерства по способам осуществления государственно-частного партнерства в отдельных отраслях (сферах) экономики»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.