В частности, единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности (далее - ЕТ) разработаны в соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» (далее - Закон) и определяют требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Положения ЕТ, относящиеся к сфере обеспечения информационной безопасности, обязательны для применения государственными органами, местными исполнительными органами, государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Положения ЕТ не распространяются на:

1) отношения, возникающие при осуществлении Национальным Банком Республики Казахстан и организациями, входящими в его структуру, работ по созданию или развитию, эксплуатации интернет-ресурсов, информационных систем, не интегрируемых с объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», локальных сетей и сетей телекоммуникаций, а также при проведении закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации;

2) информационные системы в защищенном исполнении, отнесенные к государственным секретам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, а также сети телекоммуникаций специального назначения и/или правительственной, засекреченной, шифрованной и кодированной связи.

Также целью ЕТ является установление обязательных для исполнения требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности государственными органами, органами местного самоуправления, государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Задачами ЕТ являются:

1) определение принципов организации и управления информатизацией государственных органов для решения текущих и стратегических задач государственного управления;

2) определение единых принципов обеспечения и управления информационной безопасностью объектов информатизации «электронного правительства»;

3) установление требований по унификации элементов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

4) установление требований по структуризации информационно-коммуникационной инфраструктуры и организации серверных помещений;

5) установление обязательности применения рекомендаций стандартов в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов информатизации;

6) повышение уровня защищенности государственных и негосударственных электронных информационных ресурсов, программного обеспечения, информационных систем и поддерживающей их информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.