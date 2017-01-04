 
Снег
-2°

Астана

Снег

Вероятность осадков: 60%

Влажность: 92%

Давление: 728 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 9.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

4 января 

Курс НБРК

333.29

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.40

Продажа

334.20

Подробнее
351.00

4 января 

Курс НБРК

352.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

Утверждены единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»

В частности, единые требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности (далее - ЕТ) разработаны в соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» (далее - Закон) и определяют требования в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Положения ЕТ, относящиеся к сфере обеспечения информационной безопасности, обязательны для применения государственными органами, местными исполнительными органами, государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Положения ЕТ не распространяются на:

1) отношения, возникающие при осуществлении Национальным Банком Республики Казахстан и организациями, входящими в его структуру, работ по созданию или развитию, эксплуатации интернет-ресурсов, информационных систем, не интегрируемых с объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», локальных сетей и сетей телекоммуникаций, а также при проведении закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации;

2) информационные системы в защищенном исполнении, отнесенные к государственным секретам в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, а также сети телекоммуникаций специального назначения и/или правительственной, засекреченной, шифрованной и кодированной связи.

Также целью ЕТ является установление обязательных для исполнения требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности государственными органами, органами местного самоуправления, государственными юридическими лицами, субъектами квазигосударственного сектора, собственниками и владельцами негосударственных информационных систем, интегрируемых с информационными системами государственных органов или предназначенных для формирования государственных электронных информационных ресурсов, а также собственниками и владельцами критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Задачами ЕТ являются:

1) определение принципов организации и управления информатизацией государственных органов для решения текущих и стратегических задач государственного управления;

2) определение единых принципов обеспечения и управления информационной безопасностью объектов информатизации «электронного правительства»;

3) установление требований по унификации элементов информационно-коммуникационной инфраструктуры;

4) установление требований по структуризации информационно-коммуникационной инфраструктуры и организации серверных помещений;

5) установление обязательности применения рекомендаций стандартов в области информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов информатизации;

6) повышение уровня защищенности государственных и негосударственных электронных информационных ресурсов, программного обеспечения, информационных систем и поддерживающей их информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

4 января 2017, 11:28
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код