Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Тенге открыл 2017 год ослаблением

4 января 2017, 11:40

Объем торгов с валютой составил 7,4 млн. долларов.


Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 334,67 тенге (+1,38 тенге), сообщает Zakon.kz.

По сравнению с утренней сессией 30 декабря тенге к доллару ослаб на 1,73 тенге.

По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 4 января 2017 года составил 333,29 тенге.

Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код