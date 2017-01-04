Тенге открыл 2017 год ослаблением

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 334,67 тенге (+1,38 тенге), сообщает Zakon.kz





По сравнению с утренней сессией 30 декабря тенге к доллару ослаб на 1,73 тенге.





По данным Национального банка РК, официальный курс доллара на 4 января 2017 года составил 333,29 тенге.





Напомним, с 5 января 2016 года вступили в силу изменения, внесенные в Правила установления официального курса тенге к иностранным валютам. Теперь официальный курс тенге к доллару США устанавливается по итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи.