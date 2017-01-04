Казахстан на первом заседании Совбеза ООН представит Барлыбай Садыков

Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков. Об этом пишет РИА Новости.

Казахстан 28 июня был впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН на 2017-2018 годы. Первое календарное заседание СБ ООН запланировано на 3 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 декабря назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова.

«В этот раз мы будем представлены на уровне заместителя постоянного представителя РК при ООН», — сказал Жайнаков РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что представлять Казахстан будет Садыков, «сейчас он временный поверенный в делах».