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Новости за сегодня

Казахстан на первом заседании Совбеза ООН представит Барлыбай Садыков

 

Казахстан на первом в 2017 году заседании Совета Безопасности ООН будет представлять заместитель постоянного представителя республики при ООН Барлыбай Садыков, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Ануар Жайнаков. Об этом пишет РИА Новости.

Казахстан 28 июня был впервые избран непостоянным членом Совбеза ООН на 2017-2018 годы. Первое календарное заседание СБ ООН запланировано на 3 января. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 28 декабря назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Кайрата Абдрахманова.

«В этот раз мы будем представлены на уровне заместителя постоянного представителя РК при ООН», — сказал Жайнаков РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что представлять Казахстан будет Садыков, «сейчас он временный поверенный в делах».

 

4 января 2017, 11:39
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

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