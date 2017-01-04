В Алматы водитель Prado не справился с управлением и лишился колеса

В Алматы около 9.00 часов утра на одном участке на пр.Рыскулова произошло два ДТП подряд , передает , передает Zakon.kz





Водитель Toyota Prado двигался по пр.Рыскулова в восточном направлении. Из-за сильного тумана и гололеда, не доезжая ул.Момышулы, мужчина не справился с управлением, и машина съехала с дороги на разделитель. После удара о бордюр внедорожник потерял колесо. Затем, снеся несколько секций разделителя, Prado вылетел на полосы встречного движения, где, по счастливой случайности, не было встречного потока.





В это время водитель Mercedes, ехавший попутно, наблюдая за Toyota, стал притормаживать, и его "догнал" BMW, водитель которого тоже засмотрелся на ДТП.





В результате двух аварий никто не пострадал.















