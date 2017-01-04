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В Алматы водитель Prado не справился с управлением и лишился колеса

4 января 2017, 11:45

В результате ДТП обошлось без пострадавших.


В Алматы около 9.00 часов утра на одном участке на пр.Рыскулова произошло два ДТП подряд, передает Zakon.kz.

Водитель Toyota Prado двигался по пр.Рыскулова в восточном направлении. Из-за сильного тумана и гололеда, не доезжая ул.Момышулы, мужчина не справился с управлением, и машина съехала с дороги на разделитель. После удара о бордюр внедорожник потерял колесо. Затем, снеся несколько секций разделителя, Prado вылетел на полосы встречного движения, где, по счастливой случайности, не было встречного потока.

В это время водитель Mercedes, ехавший попутно, наблюдая за Toyota, стал притормаживать, и его "догнал" BMW, водитель которого тоже засмотрелся на ДТП.

В результате двух аварий никто не пострадал.






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