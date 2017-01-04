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Как будут тестировать впервые поступающих на правоохранительную службу

4 января 2017, 11:49

Предусмотрены 3 программы тестирования, которые условно разделены для рядового и младшего, среднего, а также старшего начальствующего состава.


Согласно поправкам по вопросам государственной службы, подписанным 20 декабря 2016 года, казахстанцы, впервые поступающие на правоохранительную службу, будут проходить тестирование на знание законов и оценку личных качеств в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz .

«Цель установления такой системы – внедрение компетентностного подхода при отборе кандидатов. Она позволит выявить не только уровень знания законодательства, но и проверить личностные качества и профессиональные навыки кандидатов», - отмечается в сообщении агентства.

Для этого предусмотрены 3 программы тестирования, которые условно разделены для рядового и младшего, среднего, а также старшего начальствующего состава.

Кандидаты, успешно преодолевшие пороговый уровень тестов на знание законодательства, допускаются к следующему этапу отбора – автоматизированную оценку личных качеств.

Сертификаты об успешном прохождении тестирования действуют в течение одного года и являются необходимыми документами для участия в конкурсах правоохранительных органов.

Кроме того, упрощен порядок записи для кандидатов, поступающих на правоохранительную службу.

Они могут подать соответствующее заявление через портал «Электронного правительства» и филиалы Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Первое тестирование проведено Агентством в конце декабря 2016 года.

В нём участвовало 115 кандидатов, из которых 69 (60%) преодолели пороговое значение и получили соответствующие сертификаты.


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