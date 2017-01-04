Как будут тестировать впервые поступающих на правоохранительную службу

Предусмотрены 3 программы тестирования, которые условно разделены для рядового и младшего, среднего, а также старшего начальствующего состава.

Согласно поправкам по вопросам государственной службы, подписанным 20 декабря 2016 года, казахстанцы, впервые поступающие на правоохранительную службу, будут проходить тестирование на знание законов и оценку личных качеств в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz .





«Цель установления такой системы – внедрение компетентностного подхода при отборе кандидатов. Она позволит выявить не только уровень знания законодательства, но и проверить личностные качества и профессиональные навыки кандидатов», - отмечается в сообщении агентства.





Для этого предусмотрены 3 программы тестирования, которые условно разделены для рядового и младшего, среднего, а также старшего начальствующего состава.





Кандидаты, успешно преодолевшие пороговый уровень тестов на знание законодательства, допускаются к следующему этапу отбора – автоматизированную оценку личных качеств.





Сертификаты об успешном прохождении тестирования действуют в течение одного года и являются необходимыми документами для участия в конкурсах правоохранительных органов.





Кроме того, упрощен порядок записи для кандидатов, поступающих на правоохранительную службу.





Они могут подать соответствующее заявление через портал «Электронного правительства» и филиалы Государственной корпорации «Правительство для граждан».





Первое тестирование проведено Агентством в конце декабря 2016 года.





В нём участвовало 115 кандидатов, из которых 69 (60%) преодолели пороговое значение и получили соответствующие сертификаты.



