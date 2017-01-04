В праздники жители Астаны жаловались полиции на семейные дебоши

На место выезжали дополнительно созданные группы, где принимались меры административного и профилактического характера.

Столичные полицейские сообщают, что оперативная обстановка в городе в новогодние дни оставалась спокойной, передает МИА « Казинформ ».



«В период празднования нового года в Астане совершения тяжких преступлений не допущено. Охрану общественного порядка в столице обеспечивает более 1500 сотрудников полиции, свыше 200 единиц служебного автотранспорта. На улицах столицы была увеличена плотность нарядов патрульных служб, активизирована работа участковых инспекторов полиции по закрепленным административным участкам», - рассказали в пресс-службе ДВД Астаны.





Как отмечается, для обеспечения общественной безопасности в местах массовых гуляний было организовано круглосуточное дежурство. В отделениях полиции созданы дополнительные следственно-оперативные группы для своевременного выезда на места происшествия.





«В новогодние дни в полицию в основном поступали вызовы на конфликтные ситуации, возникающие на почве злоупотребления спиртными напитками и семейные дебоши. Таких сообщений более 180. На место выезжали дополнительно созданные группы, где принимались меры административного и профилактического характера. Зарегистрировано около 40 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек получили ушибы и различные телесные повреждения», - проинформировали в ДВД.





С 31 декабря по 4 января личный состав департамента внутренних дел Астаны несут службу в усиленном варианте.





Фото: kaznews.kz



