В октябре 2017 года планета земля будет полностью уничтожена

Мировая элита прекрасно осведомлена об угрозе и уже строит бункеры на случай апокалипсиса.

Земля будет полностью уничтожена столкновением с другой планетой в октябре 2017 года. Такую точку зрения изложил авторитетный ученый Дэвид Мид в работе «Planet X: The 2017 Arrival», опубликованной в сентябре прошлого года , передает портал , передает портал Vladtime.ru





По мнению ученого, признаки будущего разрушения Земли уже заметны, а общественность держат в неведении умышленно. В качестве доказательств он приводит статистику землетрясений на планете, указывая на то, что их количество, а также интенсивность за последнее время существенно увеличились. Согласно расчетам ученого в сентябре 2017 года «Планета Х» пройдет сквозь созвездие Девы, а уже 5 октября полностью закроет Солнце.





Мировая элита, уверен Мид, прекрасно осведомлена об угрозе и уже строит бункеры на случай апокалипсиса. Теорию «Планеты Х» поддерживает также Роберт Вичино, который занимается обустройством аварийных бункеров.





Между тем, «Планета Х» или как ее еще называют «Нубиру» должна была уничтожить Землю еще в декабре 2015 года. NASA неоднократно выступали с критикой самой идеи существования ранее неизвестной планеты.







