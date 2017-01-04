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В ЗКО повесился подросток

4 января 2017, 12:03

Что заставило мальчика свести счеты с жизнью пока не выяснено.


Инцидент произошел 2 января в поселке Чапаева Акжайыкского района ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

По словам заместителя акима Акжайыкского района Тлека Габдушев, в тот день школьник чистил во дворе снег, а позже старшая сестра обнаружила его повешенным.

- Родителей дома не было, они уходили в гости, и мальчик был дома вместе со своей старшей сестрой. Он пошел чистить снег во двор, а ближе к вечеру сестра, посмотрев в окно, увидела своего брата повешенным. Она позвонила сразу родителям, а потом уже сообщили участковому, - пояснил замакима Тлек Габдушев. - Семья у него вполне благополучная и обеспеченная. Отец работает в полиции. Мальчик хорошо учился и 2 января даже был на репетиции в доме культуры.

Также Тлек Габдешев отметил, что 10-классник ни с кем не конфликтовал.

фото: газета Трибуна

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