 
Преимущественно облачно
-2°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 92%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 3.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

335.00

4 января 

Курс НБРК

333.29

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.50

Продажа

335.00

АСТАНА

Покупка

333.40

Продажа

334.20

Подробнее
351.00

4 января 

Курс НБРК

352.42

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

351.00

АСТАНА

Покупка

347.00

Продажа

352.00

Подробнее
Новости за сегодня

В городском отделе образования Атырау — новый руководитель

 

Сегодня утром заместитель акима города Атырау Мейрим Калауи представил коллективу городского отдела образования нового руководителя.

Как сообщили редакции ATPress.kz в городской администрации, распоряжением города Атырау Серика Шапкенова с сегодняшнего дня Света Аманшиева назначена руководителем городского отдела образования города Атырау. Напомним, что ранее, осенью, руководивший горотделом образования Бакберген Карабаев был назначении заместителем председателя Атырауского филиала политической партии «Нур Отан».

Света Ертлеуовна Аманшиева родилась в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1994 году окончила Атырауский государственный университет, факультет «Русский язык и литература». С 1996 года работает в сфере образования: преподаватель русского языка и литературы в школе №16 города Кульсары (административный центр Жылыойского района), директор школы №18 города Кульсары, с 2013 года до назначения в Атырау руководила районным отделом образования Жылыойского района.

 

Рахим Койлыбаев

4 января 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Информационный ресурс Атырауской области «ATPress»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код