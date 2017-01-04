В городском отделе образования Атырау — новый руководитель

Сегодня утром заместитель акима города Атырау Мейрим Калауи представил коллективу городского отдела образования нового руководителя.

Как сообщили редакции ATPress.kz в городской администрации, распоряжением города Атырау Серика Шапкенова с сегодняшнего дня Света Аманшиева назначена руководителем городского отдела образования города Атырау. Напомним, что ранее, осенью, руководивший горотделом образования Бакберген Карабаев был назначении заместителем председателя Атырауского филиала политической партии «Нур Отан».

Света Ертлеуовна Аманшиева родилась в 1970 году в Жылыойском районе Атырауской области. В 1994 году окончила Атырауский государственный университет, факультет «Русский язык и литература». С 1996 года работает в сфере образования: преподаватель русского языка и литературы в школе №16 города Кульсары (административный центр Жылыойского района), директор школы №18 города Кульсары, с 2013 года до назначения в Атырау руководила районным отделом образования Жылыойского района.

Рахим Койлыбаев