Семьям пострадавших в Шахане окажут помощь - аким области

В поселке Шахан продолжаются поисково-спасательные работы

Вечером 1 января в поселке Шахан г. Шахтинска произошло обрушение одного подъезда многоквартирного дома. По предварительным данным чрезвычайное происшествие случилось вследствие неисправной работы АСО (автоматическая система отопления).

Спустя час после происшествия на место прибыл аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков, который впоследствии возглавил оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ.

- На данный момент создана соответствующая комиссия для того, чтобы выявить причины, принять меры для устранения, и ликвидации последствий, а также выделения финансовых средств из бюджета для решения этих вопросов. Кроме этого, будет проводиться работа по семьям, которые пострадали, соответствующая материальная помощь будет оказана, а также содействие в организации похорон. А также будет создана комиссия на республиканском уровне. Мы свои предложения внесли в министерство внутренних дел, для того чтобы эта комиссия с привлечением соответствующих специалистов смогла точно установить причину возникновения этой чрезвычайной ситуации, - сказал глава области.

В настоящее время продолжаются работы по разбору завала образовавшегося в результате частичного обрушения четвертого подъезда дома номер 4 третьего микрорайона п. Шахан г. Шахтинска. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На данный момент были обнаружены 9 тел. В целом эвакуировано, по данным Шахтинского городского акимата, 118 жителей, на месте ЧП спасено 6 человек. В общей сложности в разборе завала задействовано 280 человек. Работы продолжаются.