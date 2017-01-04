Снимки из Казахстана NASA включило в число своих любимых за 2016 год

В обзорные за 2016 год фотографии вошли 66 снимков.

NASA выбрало любимые фотографии 2016 года , включив в список редкие космические события, пуск ракет и жизнь астронавтов на МКС и так далее, передает передает МИА Казинформ со ссылкой на портал Mashable.com.





"Сейчас приятно оглянуться на то, чего достигло космическое агентство в прошлом году. В обзорные за 2016 год фотографии вошли 66 снимков", - говорится в сообщении агентства.





В их число также вошли и те снимки, которые были сделаны во время запусков ракет с космодрома «Байконур» и приземлений в Карагандинской области.





Американский астронавт Кейт Рубинс, россиянин Анатолий Иванишин и японец Такуя Ониси благополучно стартовали с Байконура 7 июля 2016 года.





Экипаж космического корабля "Союз МС-03, в состав которого вошли: российский космонавт Олег Новицкий, французский космонавт Тома Песке и представительница NASA Пегги Уитсон, стартовал с космодрома Байконур 18 ноября 2016 г.Экипаж пробыл на Международной космической станции 180 суток.





Спускаемый аппарат Союз ТМА-18М с российскими космонавтами Михаилом Корниенко и Сергеем Волковым, а также американским астронавтом Скоттом Келли приземлился 2 марта 2016 в 147 км от города Жезказган в Казахстане.





Астронавт НАСА Джефф Уильямс, российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Скрипочка внутри космического корабля Союз ТМА-20М через несколько минут после того, как они приземлились в отдаленном районе недалеко от города Жезказган, Казахстан 7 сентября 2016 года.





Астронавт США Кейт Рубинс, россиянин Анатолий Иванишин и японец Такуя Ониши приземлились 30 октября 2016 года на парашюте недалеко от города Жезказган. Мягкая посадка означает завершение первой миссии модифицированного космического корабля "Союз ТМА-20М".





Снимок Суперлуния, который сделан на стартовой площадке космодрома Байконур в Казахстане 14 ноября 2016 года.





"Союз" доставили по рельсам на стартовую площадку космодрома Байконур.





Космический корабль Союз МС-01 на поезде доставили на стартовую площадку космодрома Байконур 4 июля 2016 года.



