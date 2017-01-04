По 1 млн тенге материальной помощи выплатят на каждого погибшего в Шахане

Власти Карагандинской области выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения многоэтажного дома в поселке Шахан, сообщает Казинформ.

«По 1 миллиону тенге материальной помощи получат родные на каждого погибшего члена семьи. Пострадавшим, которые находятся в больнице, выплатят по 500 тысяч тенге», - сказала руководитель пресс-службы акима области Алия Сыздыкова.

Акимат взял на себя расходы по организации похорон и поминальных обрядов.

Кроме того, согласно законодательству, по результатам работы комиссии пострадавшим будет возмещен нанесенный ущерб.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома.

При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17.

Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей. Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек.

Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. В больницы госпитализированы двое пострадавших.

Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда.

Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек.

Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государств поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.

Валентина Елизарова