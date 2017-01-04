Врачи рассказали о состоянии пострадавших, найденных под обломками дома в Шахане

Состояние спасенного в Шахане мужчины, который 10 часов пролежал под завалами остается стабильно - тяжелым, сейчас он находится в областном центре травматологии и ортопедии им.Макажанова, передает корреспондент BNews.kz.

«Общее состояние пострадавших тяжелое, но стабильное, помощь медицинская оказана, лежат они в отделении, и лечение получают в полном объеме. У мужчины комбинированная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, обморожение первой и второй степени обоих кистей и предплечья и тоже множественные ушибы и ссадины. Состояние продолжает оставаться стабильным», - сообщила врач отделения областного центра травматологии и ортопедии им.Макажанова Шолпан Мукашева.

Одиннадцатилетней девочке, которая также находится в клинике Макажанова, врачи поставили следующий диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой бедренной кости со смещением, множественные ушибы и ссадины.

«Состояние девочки также стабильное, она находится в палате под пристальным наблюдением врачей», - сообщила пресс-секретарь облздрава Айжан Иса.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям, проведена эвакуация жильцов дома. При акимате поселка Шахан была организована «горячая линия» по телефону: 8 (72156) 3-24-17. Из-под завалов спасатели извлекли тела 9 погибших, из которых трое мужчин, трое женщин, трое детей.

Официально список жертв предоставил ДЧС Карагандинской области. Среди погибших два младенца 2016 года рождения. В трех семьях трагедия унесла несколько человек. Спасен из-под завала выживший 32-летний мужчина. В больницы госпитализированы двое пострадавших. Причиной обрушения многоэтажки стал взрыв котла автономной системы отопления, установленный в подвальном помещении 4-го подъезда. Дом, где произошла ЧС, 1987 года постройки. Всего в нем 60 квартир, в обрушившемся подъезде - 10 квартир. По информации акимата, в доме проживало 118 человек. В обрушившемся подъезде - 25 жильцов, с учетом гостей предположительно находилось порядка 30 человек.

Шаханцы из-за отсутствия централизованной системы самостоятельно решали вопрос с отоплением. По сведениям властей, вопрос о строительстве новой котельной ставился с 2013 года, разработана проектно-сметная документация, но проблема упирается в финансирование.

По факту ЧС материал зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 292 ч. 3 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

В связи с ЧП в Шахане выразил соболезнование Президент РК Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил акиму Карагандинской области, а также уполномоченным государственным органам принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия.