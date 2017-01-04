Областной ДЧС предоставил полный отчет по обрушению дома в Шахане

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области отчитался по мерам, принятым в связи с обрушением многоэтажного дома в поселке Шахане города Шахтинска Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу государственного языка и информации ДЧС Карагандинской области.

Как указано в сообщении, 1 января 2017 года в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахане города Шахтинска Карагандинской области.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. По приезду спасателями были эвакуированы 10 и спасены 4 человека, в том числе двое детей, также обнаружены двое погибших.

Изначально было задействовано порядка 70 человек и 16 единиц техники.

На месте происшествия создан оперативный штаб по ликвидации ЧС в Шахане и организована «горячая линия» по телефону: 8(72156) 3-24-17.

В ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов извлечено 9 погибших: трое мужчин, трое женщин, трое детей, двое из которых 2016 года рождения, один — 2010 года рождения. Также извлечен живой мужчина 32 лет, госпитализирована девочка 2005 года рождения.

В настоящее время создана Межведомственная комиссия по расследованию причин возникновения ЧС в поселке Шахан, куда вошли специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля, Департамента по чрезвычайным ситуациям и акимата Карагандинской области.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие случилось вследствие неисправной работы автоматической системы отопления.

Основные работы по разбору завалов были завершены в 13.00 часов 2 января 2017 года.

Всего на аварийно-спасательные работы было задействовано 286 человек и 55 единиц техники, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника В/Ч 52859 Национальной гвардии, частные предприниматели.